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Sanatçılardan Kılıçdaroğlu’nun hakaretlerine büyük tepki

Sanatçılardan Kılıçdaroğlu’nun hakaretlerine büyük tepki

YAVUZ BİNGÖL "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi muhatabı değiliz. Aramızda 200 kişiye yakın olimpiyat şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu sporcularımız var, edebiyatçılar, oyuncular, ses sanatçısı arkadaşlarımız var. Hepimize böyle 'güruh' ve 'rezil' demesi yakıştı mı bir muhalefet parti liderine? Sözlerini aynen kendisine iade ediyoruz. Biz bu ülkede her şeye duyarlı insanlarız. Bu ülkede kan akar, gözyaşı olur, acı olur; her yerde biz varızdır. Her yere gideriz, bu dayanışmayı gösteririz. Özellikle benim de karnem bu konularda pekiyi ile doludur. Hepimiz bu hayatta öğrenciyiz; geliyoruz, geçip gidiyor ömrümüz. Bu ülkede 40 yıldır kan akıyor. Çözüm sürecine de destek verdik; bu ülkede kanın durması, acı ve gözyaşının, savaşın bitmesi için her türlü riskin altına elimizi değil, vücudumuzu koyan da biziz. Ama en ağır eleştirilere, hakaretlere maruz kalıyoruz işte bu şekilde. Hiç yakıştıramadım kendisine. Ne alevi kökenli bir lider olmasına yakıştı söyledikleri, ne de o partinin genel başkanı olarak yakıştı... Bu kadar insana, bu kadar ağır hakaretler, sözler söyledi, hepimize haksızlık etti. Cumhurbaşkanımız dahil, bütün sanatçı ve sporcu arkadaşlarımıza, hepimize haksızlık etti. Çok üzüldüm; kendisi adına, hepimiz adına, ülke ve toplum adına üzüldüm. Yazıklar olsun!"
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Gündem 05 Nisan 2018 - 14:27

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