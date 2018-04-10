"Sana psikolojimin bozuk olduğunu çok söyledim"

Gaziantep'te kaynanasıyla tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar girişiminde bulunan kadın, olayın hemen öncesinde yazdığı mektupta, kendisini cinnete götüren sebepleri anlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeni yapan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kayın validesi Emine K. ile tartışan Özlem K., iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını yitirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde mektup bulundu.





"BENİ HEP AŞAĞILADIN, KÜÇÜK GÖRDÜN"



Özlem K.'nin kendi el yazısıyla eşine, kayın validesine ve halasına hitaben yazdığı mektubunda, eşi ve ailesiyle ilgili duygularını ifade ederek, kendisini cinnete götüren sebepleri açıkladı. Özlem K.'nin mektubunda, "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Umarım bundan sonra mutlu olur. Çünkü artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak o şahıs, sana bu dünyada öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Artık mutlu olun. Muradınıza erin. Hakkım hepinize haram olsun. Öteki dünyada elim yakanızda, Allah hepinizin belasını versin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Ajanslar