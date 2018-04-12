"Sana güveniyorum 'Turkish Airlines"!

Roma'nın teknik direktörü Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz gecelerinden biri geçtiğimiz günlerde oynanan Roma-Barcelona maçında yaşandı. Roma 4-1 yenildiği Barcelona'yı rövanş karşılaşmasında 3-0 yenerek elerken, Cengiz Ünder de geceye imza atan isimlerden biri oldu.

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"SANA GÜVENİYORUM TURKİSH AIRLINES"

Roma, Devler Ligi çeyrek finalinde 4-1'in rövanşında Barcelona’yı 3-0 yenerek yarı finale yükselirken, tarihi golün asistini yapan Cengiz Ünder de manşetleri süsledi.

Sakatlığı nedeniyle Nou Camp’taki maçta oynayamayan Cengiz, Roma’daki mücadelede forma giyip giymeyeceği belirsizdi. Di Francesco, karşılaşmadan önce Ünder’in durumu için "İdmandaki performansına göre 11’de olup olmayacağına karar vereceğiz. Kondisyonuna bakacağız" derken, maç günü öğrencisini özel olarak motive etti.

İtalyan teknik adam, lakap taktığı oyuncusuna seslenip, "Turkish Airlines, hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın. Sana güveniyorum. Bunun için buradasın. Senden sahaya çıkıp sonuna kadar mücadele etmeni ve kaliteni göstermeni istiyorum" dedi.

Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Cengiz de üçüncü golü atan Manolas'a yaptığı asistle tarihi geri dönüşte katkı yapan Romalı oyuncular arasına adını yazdırdı.

Kaynak: Ajanslar