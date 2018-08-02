Samsung Galaxy Tab S4 piyasaya duyuruldu

Samsung Galaxy Tab S4 son kullanıcı yanında profesyonel ofis çalışanlarına da hitap edecek şekilde geliştirilmiş. Galaxy Tab S4 özellikleri ve fiyatı haberimizde

Samsung’un son dönemde tablet pazarına sunduğu en iyi modellerden birisi olacak Galaxy Tab S4 resmi olarak duyuruldu. Güçlü donanımın yanı sıra aksesuar tarafında da tablet pazarda farklılaşmayı amaçlıyor.

ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Android tarafında çizgi genelde alt seviyede ilerlerken Huawei ve Xiaomi markaları son dönemde üst seviyeye yönelik hamleler yapmıştı. Samsung Galaxy Tab S4 modeli de onların arasına katıldı.

10.5 inçlik Super AMOLED ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab S4, ince ekran çerçeveleri sayesinde modern bir görünüme kavuşmuş. Tablet geçen yılın amiral gemi yonga seti Snapdragon 835’ten gücünü alıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB/256GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor.

7300mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken 4 köşedeki hoparlörler AKG tarafından optimize edilmiş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

BAZI İLKLERE SAHİP

Galaxy Tab S4 bazı ilklere de sahip. Samsung DeX aksesuarını destekleyen ilk tablet modeli Galaxy Tab S4 oldu. DeX aksesuarına bağlı iken tablet arayüzü masaüstü görünümüne bürünüyor ve Microsoft Office gibi PC tarzı uygulamaları çoklu olarak çalıştırabiliyor.

Uygulamalar arasında sürükle-bırak ve kopyala-yapıştır yapılabiliyor. Diğer taraftan HDMI-USB Tip-C dönüştürücü adaptörü ile Samsung DeX üzerinde harici monitör olarak da kullanılabiliyor. Yine daha gelişmiş S Pen ekran kalemi ilk kez bu modelde karşımıza çıkıyor.

Galaxy Tab S4 modeli 64GB WiFi versiyonu için 700 Avro, LTE versiyonu için 760 Avro, 256GB WiFi versiyonu için 800 Avro ve LTE versiyonu için 860 Avro fiyat etiketi isteniyor. Klavyeli kılıf 150 Avro iken standart kılıf 70 Avro fiyat etiketine sahip. Satışlar 24 Ağustos tarihinde başlıyor.

Kaynak: ajanslar