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13 Ağustos 2018 08:48 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2018 08:49

Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı sızdı! Peki Galaxy Note 9'un kullanıcılarına sunacağı özellikler neler? Galaxy Note 9 ne zaman tanıtılacak? İşte Galaxy Note 9 hakkında bilmeniz gereken her şey...

Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9'u tanıtması için geri sayım sürüyor.

Şirketin 9 Ağustos tarihinde yeni akıllı saat modelleri ile birlikte tanıtacağı Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı lansman öncesi internete sızdı.

MediaMarkt Türkiye’nin internet sitesine Galaxy Note 9 modelini eklenmesi ile birlikte, Galaxy Note 9 fiyatı ne kadar? sorusu cevap buldu.

Türkiye'de Note 9’a sahip olmak isteyenlerin 6 bin 499 TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor.



Oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile mağazaya eklenen Note 9’un, 6 Eylül itibariyle stoklarda olacağı belirtiliyor.


Peki Galaxy Note 9 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak? İşte yeni amiral gemisinde yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler...


3 bin 850 mAh batarya



6.4 inç ekran

12 MP arka kamera



8 MP ön kamera



64 GB depolama



6 GB RAM


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Türkiye fiyatıSamsung Galaxy Note 9Özellikleri


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