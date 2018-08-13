Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı sızdı! Peki Galaxy Note 9'un kullanıcılarına sunacağı özellikler neler? Galaxy Note 9 ne zaman tanıtılacak? İşte Galaxy Note 9 hakkında bilmeniz gereken her şey...

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9'u tanıtması için geri sayım sürüyor.

Şirketin 9 Ağustos tarihinde yeni akıllı saat modelleri ile birlikte tanıtacağı Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı lansman öncesi internete sızdı.





MediaMarkt Türkiye’nin internet sitesine Galaxy Note 9 modelini eklenmesi ile birlikte, Galaxy Note 9 fiyatı ne kadar? sorusu cevap buldu.

Türkiye'de Note 9’a sahip olmak isteyenlerin 6 bin 499 TL‘yi gözden çıkarması gerekiyor.







Oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile mağazaya eklenen Note 9’un, 6 Eylül itibariyle stoklarda olacağı belirtiliyor.





Peki Galaxy Note 9 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak? İşte yeni amiral gemisinde yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler...





3 bin 850 mAh batarya







6.4 inç ekran





12 MP arka kamera







8 MP ön kamera







64 GB depolama







6 GB RAM

Kaynak: Ajanslar