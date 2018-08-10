Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı!İşte özellikleri

Samsung yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u resmen duyurdu. New York'ta gerçekleştirilen dev etkinlikte 'Samsung'un bugüne kadarki en güçlü telefonu' şeklinde lanse edilen Galaxy Note 9 şirket için son derece önemli bir model konumunda.

4000 mAH bataryaya sahip olan Galaxy Note 9, Samsung'un iddiasına göre tüm günü rahatça atlatabilecek ve yanınızda powerbank taşımanıza bile gerek kalmayacak. Depolama hafızası söz konusu olduğunda da bonkör davranan Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcılara iki seçenek sunuyor: 128 GB ve 512 GB. 512 GB'lık depolama hafızasıyla kullanıcıların herhangi bir microSD kart desteğine de ihtiyacı kalmıyor.

Ancak Samsung'un sürprizi bununla da sınırlı değil. microSD kart desteğini yine de sunan Samsung, 512 GB'lık modelde ayrıca 512 GB'lık microSD kart da ekleyerek toplam depolama alanını 1 TB'a kadar çıkarabiliyor ki bu telefon pazarında gerçekten de bir ilk.

1.2 Gbps LTE internet bağlantı teknolojisi sayesinde Galaxy Note 9 internete de oldukça hızlı bağlanıyor.





SOĞUTMA SİSTEMİ EKLENDİ

Samsung bu telefonuna soğutma sistemi de eklemiş. Galaxy Note 9, özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor. Oyunlar söz konusu olduğunda hayli yorulan ve ısınmaya başlayan telefonlar soğutma sisteminin devreye girmesiyle performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam edecek.

SES

Kullanıcılar için telefon seçiminde arkaplanda kalsa da ses de oldukça önemli. Samsung, Galaxy Note 9'a AKG hoparlörleri ekleyerek daha önce olmadığı kadar yüksek ses sunduğunun altını çiziyor.

Galaxy Note 9'un kamerası da üzerinde durulması gereken bir diğer donanımı. Cihazdaki kamera sahneyi algılayabiliyor ve buna göre mod seçimi yapabiliyor. Galaxy S9'un değişken diyaframı Note 9'da da var ve bu, daha iyi düşük ışık performansı demek. Telefona dokunmadan, kalemle deklanşöre basmanız mümkün.





Kaynak: Ajanslar