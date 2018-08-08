Samsun'da yeni devlet hastanesi yer teslimi yapıldı

Karadeniz'e yeni sağlık yatırımı geliyor. Samsun’un Kavak ilçesine yapılacak yeni devlet hastanesinin temeli önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.

Karadeniz iline yeni sağlık yatırımı geliyor. Samsun’un Kavak ilçesine yapılacak yeni devlet hastanesinin temeli önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi.

Kavak’ta Bahçelievler Mahallesi’nde yapılacak yeni devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı. İlçeye gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve inşaatı yapacak yüklenici firma temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ”İlçemiz bir güzel yatırıma daha kavuşuyor. Göreve gelmeden önce halkımıza ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Bundan sonra insanlarımız sağlık tedavilerini Samsun’a gitmeden burada yaptırabilecekler. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“2019’DA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”

Kavak’a kazandırılacak tam donanımlı hastanenin önümüzdeki yıl tamamlanarak ilçe halkına hizmet veremeye başlayacağını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, söz konusu yatırımın yaklaşık 20 milyon liraya mal olacağını bildirdi. Yatırımın Kavak’a gelmesinde eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve tüm Samsun milletvekillerine teşekkür eden İbrahim Sarıcaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Kavak’a yeni bir hastane kazandırılması için başlangıç noktasına geldik. Yer teslimini yaptık. Sözleşmeyi imzaladık. Yatırım için resmi prosedürler başladı. Kavak 2019 sonbaharında yeni ve tam donanımlı bir devlet hastanesine kavuşmuş olacak. Yeni hastanemizde genel cerrahi, çocuk polikliniği, göz ve ortopedi servisleri, yoğun bakım ünitesi gibi tüm üniteler olacak. Kavak artık kabuğunu kırdı. Her alanda hızlı bir büyüme yaşıyoruz. Biz her zaman yatırımcımızın yanındayız. Yeni hastanemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak: Ajanslar