Samsun'da lise önünde bıçaklı kavga!
Samsun'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi F.S. okul önünde omuz atma tartışması yaşadığı O.K. tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Atakum ilçesindeki Yeşilkent Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi F.S., okul girişinde 3 kişi ile omuz atma yüzünden tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında, F.S., tartıştığı gruptaki O.K. tarafından bacaklarından bıçaklandı.
TEDAVİYE ALINDI
Kanlar içerisinde yere yığılan öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polisin, olaydan sonra kaçan O.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: Ajanslar