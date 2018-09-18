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18 Eylül 2018 16:07 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2018 16:10

Samsun'da lise önünde bıçaklı kavga!

Samsun'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi F.S. okul önünde omuz atma tartışması yaşadığı O.K. tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da lise önünde bıçaklı kavga!

Olay, Atakum ilçesindeki Yeşilkent Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi F.S., okul girişinde 3 kişi ile omuz atma yüzünden tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında, F.S., tartıştığı gruptaki O.K. tarafından bacaklarından bıçaklandı.

TEDAVİYE ALINDI

Kanlar içerisinde yere yığılan öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polisin, olaydan sonra kaçan O.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: samsun


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