Samsun'da festival kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: Ajanslar