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22 Ağustos 2018 17:05 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2018 17:00

Samsun'da festival kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da festival kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: festivalSamsun


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