Samsun'da feci kaza: Yaşlı adam tramvayın altında kaldı
Samsun Kılıçdede İstasyonu'nda karşıdan karşıya geçen yaşlı adam tramvayın altında kaldı.
Yaya geçinde raylardan karşıya geçmekte olan 77 yaşındaki Sultan Teke’ye, Semiha M.’nin kullandığı 5525 nolu Panorama model tramvay çarptı. Çarpma anının şiddeti güvenlik kamerası görüntüsünde ortaya çıktı.
TRAMVAYIN ALTINA GİRDİ
Tramvayı fark etmeyerek karşıya geçmeye çalışan Sultan Teke, tramvayın çarpması sonucunda yerde yuvarlanarak tramvayın altına girdi. Vatman Semiha M., yaptığı ani firenle Sultan Teke’nin ezilmesinin önüne geçti.
AYAKLARI KIRILDI
Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye, 112 ekipleri ve vatandaşların yardımıyla tramvayın altından çıkarılan Sultan Teke, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının ayaklarının kırıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ajanslar