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11 Ağustos 2018 16:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2018 16:02

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İlkadım ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu A.W.H.H, M.S.O.O. ve A.Z.D.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: SamsunDEAŞ


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