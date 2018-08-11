Samsun'da DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İlkadım ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu A.W.H.H, M.S.O.O. ve A.Z.D.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Ajanslar