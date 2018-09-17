Samsun'da çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Samsun'da bir evde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu yangın çıktı. Bu dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

Yangın, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu yangın çıktı.

8 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Duman etrafı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangını büyümeden söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen evde bulunanlar ile aynı apartmanda oturan 4'ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Samsun Emniyet Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar