Samsun'da 3 genç yanan araçta hayatını kaybetti

Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çakan LPG'li aracın yanması sonucu 1’i uzman çavuş 3 kişi yanarak hayatlarını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Durağan yolu 3. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GH 916 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp uçurumun kenarında askıda kaldı.

ALEVLERİN İÇİNDE KALARAK CAN VERDİLER

LPG’li araçta yangın çıktı ve araç alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Ancak, alevler içinde kalarak tamamen yanan aracın içinde bulunan uzman çavuş Ünal Dursun (24), kardeşi Mustafa Dursun (21) ve amca çocukları Mustafa Dursun (21) yanarak hayatlarını kaybettiler.

Ölen 3 kişinin yanmış cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi.

Kazada yanarak hayatını kaybeden uzman çavuş Ünal Dursun’un Trabzon Düzköy’de görev yaptığı ve izne geldiği, kardeşi Mustafa Dursun’un üniversiteden yeni mezun olduğu ve amca çocukları Mustafa Dursun’un da inşaat işçisi oldukları birlikte misafirlikten döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar