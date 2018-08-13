Samsunda 10 kişi göz altına alındı: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde gözaltına alınan 10 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve silah ele geçti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

İlkadım ve Canik bölgesinde uyuşturucusatıcılarına operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU SİLAH VE KÖK ELE GEÇİRİLDİ



Emniyet görevlileri Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde 3 şahıstan 1 adet içme aparatı ile 0,13 gram bonzai ele geçirdi.



Yavuz Selim Mahallesi’nde 1 şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında tabanca 3 adet mermi bulundu.



İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde 2 şahıstan 7 adet uyuşturucu özelliği olan hap, Hürriyet Mahallesi’nde 1 şüpheliden 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, Kalkancı Mahalles’inde 1 şüpheliden yaklaşık 10 gram bonzai, 1 şahıstan 2 paket halinde 2,10 gram bonzai ve Samsun Meyve ve Sebze Hali arkasında bulunan boş arazide 1 şahıstan 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Yapılan denetimlerde toplam 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar