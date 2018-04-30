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30 Nisan 2018 09:02 | Son Güncelleme: 30 Nisan 2018 09:08

Şampiyonluk yarışı kızıştı: Zirve cayır cayır!

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yendi, zirve hesapları bir kez daha değişti.

Şampiyonluk yarışı kızıştı: Zirve cayır cayır!


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşma konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, lider girdiği haftada zirvedeki yerini korudu.

Şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle:

Galatasaray (66)

Akhisarspor (D)
Yeni Malatyaspor (E)
Göztepe (D)

Başakşehir: (65)

Sivasspor (E)
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa (E)

Fenerbahçe (63)

Bursaspor (E)
Karabükspor (D)
Konyaspor (E)

Beşiktaş: (62)

Kayserispor (E)
Osmanlıspor (D)
Sivasspor (E)


Kaynak: ajanslar

Etiketler: FenerbahçeBaşakşehirGalatasarayBeşiktaş


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