Şampiyonluğun 'Aslan Payı' Gomis'in! Attığı 29 golle Alex'i tarihe gömdü!

Süper Lig tarihinin en çekişmeli yarışını kazanan Galatasaray, 21. kez mutlu sona ulaştı. Bu başarıda emeği geçen birçok isim olsa da Fransız golcü Gomis'in yeri bir başka.

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Gomis, hem kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı hem de ilk kez şampiyonluk sevincini tattı. Süper Lig’i 34 maçta 29 golle kapatan Gomis, sarı-kırmızılı takımın 16. gol kralı olarak da tarih sayfalarındaki yerini aldı. Gomis ayrıca Süper Lig’de Alex’i (28) geçerek en fazla gol atan yabancı oyuncu olma özelliğini de taşıyor.

TRANSFER OLDUĞUNDA HASTALIĞI TARTIŞILDI

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 34 maçta 21 gol atan Gomis için akıllardaki soru işareti hastalığıydı. Fransız yıldız vazovagal senkop hastası ve aşırı stres durumlarında bayılıyor.

Sarı-kırmızılı takım Gomis'i 2.5 milyon euro bedelle Swansea City'den transfer ettiğinde şüphesiz en çok tartışılan konu da buydu. Hastalığının yanında Gomis’in yaşı ve maliyeti de hesaba katılınca Fransız golcünün yanlış bir hamle olduğu yüksek sesle dile getirildi. Ama o, performansı ve karakteriyle Süper Lig'e damga vurmayı başararak herkese en iyi cevabı sahada verdi. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

KASIMPAŞA MAÇINDA BAYILDI AMA GERİ DÖNDÜ

Tarihler 18 Şubat 2018’i gösterirken Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyordu. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 kaybettiği maçın önüne geçen olay ise Gomis’in bayılmasıydı. Kariyerinde daha önce de bayılan Gomis, Galatasaray formasıyla bu durumu ilk kez yaşıyordu. Vazovagal senkop hastalığından dolayı bir anda yere yığılan Gomis herkesi korkutsa da kısa süre sonra ayağa kalktı ve 90 dakikada sahada kalmayı başardı.

BÜYÜK MAÇLARDA ETKİSİZ KALDIĞI SÖYLENDİ

Ligimizin gol kralı Gomis’in belki de eleştirilebileceği tek konu büyük maçlardaki performansı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı oynadığı 8 maçta sadece 2 gol attı. Trabzonspor ve Başakşehir’e 1'er gol atan Fransız yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında etkisiz kaldı. Ligin en kritik anlarında Beşiktaş ve Akhisarspor karşısında penaltı kaçırması gündeme gelse de Gomis’in golcülüğü ve şampiyonluktaki payı tartışılmaz.

GALATASARAY VE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Gomis, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 32 maçta 29 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarak tarihe geçti. Gomis, Süper Lig'de 29 gol atarak Alex'i geçti ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Ayrıca Gomis, 2000-2001 sezonunda 22 gol atan Jardel'i de haftalar öncesinde geride bırakarak Galatasaray tarihinin ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu olma unvanına erişmişti.

Gomis büyük maçlarda etkilidir-etkisizdir, bu bir tartışma konusu ama Fransız golcünün yaptıkları 'Varsın büyük maçlarda etkisiz olsun' dedirten türden. Çalışkanlığı, profesyonelliği, karakteri, dahası takımını ve ülkeyi benimsemesi taraflı tarafsız herkes tarafından ayakta alkışlandı.

ŞAMPİYONLUKTA ASLAN PAYI GOMİS’İN

Her şampiyonluğun bir öyküsü, her öykünün de kahramanları vardır mutlaka. Galatasaray'ı 21. şampiyonluğa götüren yolda sarı-kırmızılı taraftarın, Fatih Terim'in, futbolcuların ve yönetimin ayrı ayrı payı var ama rakamlar bize 'Aslan Payı', Gomis'in diyor.

Rakamlardan da ötesi koca bir sezon boyunca tüm benliğini Galatasaray'a adamış ve takımına liderlik yapan bir Gomis izledik. Süper Lig'de yılın oyuncusu olmayı ondan daha fazla hak eden başka bir isim olmadı.

Kaynak: Ajanslar