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02 Nisan 2018 13:04 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2018 13:06

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

4 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)


Kaynak: AA

Etiketler: şampiyonlar ligi


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