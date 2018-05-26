Şampiyonlar Ligi finali öncesi bomba paniği!

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbarı yapıldı. Bu nedenle 5 metro istasyonu kapatıldı.

Bu akşam Liverpool ile Real Madrid'i bir araya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Kiev'de, gelen ihbar nedeniyle özellikle şehir merkezinde güvenlik önlemleri arttırılırken, 5 metro istasyonu yolculara kapatıldı, güvenlik kontrolü yapılıyor.

Bomba uyarısının ardından açıklama yapan metro operatörü 'İstasyonlar yolculara kapatıldı ve şu an kontroller gerçekleştiriliyor.' dedi.

Kaynak: Ajanslar