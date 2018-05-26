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26 Mayıs 2018 14:36 | Son Güncelleme: 26 Mayıs 2018 15:02

Şampiyonlar Ligi finali öncesi bomba paniği!

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbarı yapıldı. Bu nedenle 5 metro istasyonu kapatıldı.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi bomba paniği!

Bu akşam Liverpool ile Real Madrid'i bir araya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Kiev'de, gelen ihbar nedeniyle özellikle şehir merkezinde güvenlik önlemleri arttırılırken, 5 metro istasyonu yolculara kapatıldı, güvenlik kontrolü yapılıyor.

Bomba uyarısının ardından açıklama yapan metro operatörü 'İstasyonlar yolculara kapatıldı ve şu an kontroller gerçekleştiriliyor.' dedi.


Kaynak: Ajanslar

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