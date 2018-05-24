Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak.

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finali için iki aday bulunuyordu. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz aday stadyumlardı.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.



UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması ise Polonya'nın şehrinde bulunan Gdansk Arena'ya verildi.

Kaynak: ajanslar