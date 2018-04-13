Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yarı final kura çekiminde son şampiyon Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih ile Cengiz Ünder'li Roma ise Liverpool ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şöyle;

Real Madrid - Bayern Münih

Roma - Liverpool

AVRUPA LİGİ'NDE ERKEN FİNAL

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiliz devi Arsenal ile Avrupa Ligi'ni en çok kazanan kulüplerden biri olan Atletico Madrid yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Fransız devi Marsilya, çeyrek finalde Lazio'yu saf dışı bırakan Salzburg ile eşleşti.

Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu;

Arsenal - Atletico Madrid

Marsilya - Salzburg

Kaynak: Ajanslar