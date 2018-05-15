Şampiyonada madalya yağmuru!

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Adem Burak Uzun ve Hamza Alaca altın, Muhammet Çavuş ve Çağrı Can Bayram bronz madalya kazandı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda, ilk gün elemelerin yapıldığı erkekler serbest stil 45, 51, 60, 71 ve 92 kiloda madalyalar bugün sahiplerini buldu.

51 kiloda Ermeni Manvel Khndzrtsyan ile altın madalya mücadelesi veren milli güreşçi Adem Burak Uzun, rakibini 10-0 sayı tuşuyla yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Hamza Alaca da Moldovalı Stanislav Novac'ı 12-2 sayı tuşuyla mağlup ederek altın madalya kazandı.

71 kiloda mindere çıkan Muhammet Çavuş, bronz madalya maçında Belaruslu Vitali Ihnatovich ile karşılaştı. Müsabakadan 7-1 galip ayrılan Muhammet, sıkletinde üçüncü sırayı aldı.

92 kilo üçüncülük-beşincilik müsabakasında Gürcü Nika Berulava'yı 10-0 sayı tuşuyla geçen Çağrı Can Bayram, bronz madalya kazanan diğer milli sporcu oldu.

Şampiyonada 45 kiloda mücadele eden milli güreşçi Eray Şimşek ise dereceye giremedi.

Kaynak: Ajanslar