Şampiyon Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 yenen Real Madrid üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde muhteşem sezon, Ukrayna’nın Başkent’i Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan final maçıyla son buldu. Bu sezon La Liga'da istediği sonuçları alamayan fakat Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Real Madrid, Liverpool'u 3-1 mağlup etti 13. şampiyonluğunu elde etti. Zidane'ın öğrencileri son 5 sezondaki 4. şampiyonluğunu alırken, üst üste 3. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller Karim Benzema ve Bale (2)'den gelirken, Liverpool'un tek golü Mane'den geldi.

Liverpool'da sezona damga vuran isim Mohamed Salah, 30. dakikada sakatlığını sebebiyle oyuna devam edemezken, gözyaşları içerisinde sahayı terk etti