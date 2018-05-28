Samet Aybaba Bursaspor'da

Bursaspor'da teknik direktörlüğe Samet Aybaba getirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirdi. Yapılan seçim sonrası yeniden başkanlığa gelen Ali Ay da yaptığı açıklamada Samet Aybaba ile anlaştıklarını duyurdu.

Samet Aybaba geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselen Sivasspor'u çalıştırmış ve kırmızı beyazlı ekip ligi 7. sırada tamamlamıştı. Aybaba'nın Bursaspor'a Sivas'taki ekibiyle beraber gideceği öğrenildi.

Bursaspor'da ayrıca Ali Ay'ın başkan seçilmesi ile birlikte Ilgaz Çınar da futbol yapılanması içerisinde görev alacak.

Kaynak: ajanslar