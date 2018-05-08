İsrail Ordusu Şam'da İranlı milislerin konvoyunu vurdu!

İsrail Ordusu Şam'ın EL-Kisve kentinde İranlı milislerin konvoyunu vurdu!

Güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şam'ın Kisva bölgesinde şiddetli patlamalar oldu.

Saldırıda iki aracın hedef alındığı kaydedildi.

Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Kisva bölgesini hedef alan iki İsrail füzesi, rejimin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA