Salman'dan İran'a Gözdağı

ABD’ye yaptığı ziyarette Wall Street Journal’a verdiği röportajda Bin Selman “İran’la askeri bir çatışmayı önlemek için başarılı olmalıyız. Eğer başarılı olamazsak, önümüzdeki 10-15 yıl içinde muhtemelen İran’la bir savaş yapacağız." dedi.



Uluslararası toplumu bölgedeki askeri çatışmalardan kaçınmak için Tahran'a karşı sert yaptırımlar koymaya çağıran Selman İran üzerine daha fazla yaptırım yapılmasını istedi.

Geçen hafta Beyaz Saray'da Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmasının iptaline başvurabileceği uyarısında bulundu, fakat Avrupa İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek için Trump yönetimine baskı yapıyor.

Dünya 29 Mart 2018 08:52 Entarisiz Prens Kahvecide Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.





Kaynak: Ajanslar