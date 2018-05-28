Salman şaşırtmadı: S.Arabistan'dan bebek katili PKK'ya yardım!

Suudi Arabistan'ın PKK'ya maddi yardım gönderdiği ortaya çıktı.

Suriyeli ''muhaliflere'' ait Baladi-News'in bildirdiğine göre ABD tarafından desteklenen terör örgütü PYD, Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladı.

KONTROL NOKTALARI KURACAK

Kanunsuz oluşuma katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi. Haberde PYD'nin oluşturduğu bu askeri birlik için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığını belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir ''sınır muhafız gücü'' kurulacağını açıklamış, Türkiye bu hain oluşuma tepki göstermişti. Haberde ABD tarafından desteklenen güçlerin Suriye-Irak-Türkiye sınırında kontrol noktaları oluşturmaya hazırlandığını da bildirdi.

ABD SÖZDE GERİ ÇEKME KARARI ALMIŞTI AMA...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de görev yapan askerlerini geri çekme kararı aldığını açıklamıştı.

Trump'ın bu kararından sonra Suudi Arabistan, Amerika askerlerinin Suriye'de kalmasını istedi. Amerikan askerlerinin Suriye'deki görevlerine devam etmesi için Suudi Arabistan'dan finansman desteği isteyen Trump, istediği sonuca ulaşmış oldu.

Kaynak: ajanslar