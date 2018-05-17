Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Cenazesi nereden kalkacak

Dün vefat eden Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Cenazesi nereden kalkacak sorusu insanlar tarafından merak ediliyor.

Salih Mirzabeyoğlu dün hayatını kaybetti. İnsanlar şimdi Salih Mirzabeyoğlu kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı. Salih Mirzabeyoğlu'nun ölümü sevenlerini büyük hüzne boğdu. 10 Mayıs 1950'de doğan Mirzabeyoğlu, Erzincan'da dünyaya geldi. Necip Fazıl Kısakürek ile yolları lise yıllarında kesişti. İlk yazıları Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlandı. Salih Mirzabeyoğlu 68 yıllık yaşamında 60 tane kitap yazdı. Yakın zamanda beyin kanaması sebebiyle ameliyat altına alınan Salih Mirzabeyoğlu dün yaşamını kaybetti. İnsanlar şimdi Salih Mirzabeyoğlu cenazesi nereden kalkacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

SALİH MİRZABEYOĞLU KİMDİR?

Salih Mirzabeyoğlu kimdir sorusu dünden beri insanlar tarafından merak ediliyor. Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da doğdu. Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile yolları kesişti. Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılıp tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu vefat etti.

SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATI

Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950 tarihinde Erzincan'da doğdu. Eskişehir'de Fatih İlkokulu (1962), Mehmetçik Ortaokulu'nu (1965) bitirdi (1968). Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlanmaya başladı (1965). 1968 yılında Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı. İlk yazıları Sabah gazetesinde yayınlandı. 1975 yılında gölge adlı dergi çıkarttı ve ilk defa Mirzabeyoğlu soyadını orada kullandı. Akıncı Güç (1979) adlı dergi çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki Büyük Doğu-Rapor (1979-80) seçkisinde yazılar yazdı. 1991 yılında Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi atmosferi içerisinde tutuklandı. 28 Şubat askeri darbesiyle birlikte bir gün çocuğunu okula götürürken 1998'de gözaltına alındı.

SALİH MİRZABEYOĞLU CENAZESİ NEREDEN KALKACAK?

Hakkın rahmetine kavuşan büyük mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun cenazesi ailesinin isteği ve Mirzabeyoğlu'nun özel vasiyeti sebebiyle (18 Mayıs cuma) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Eyüp Sultan mezarlığında Üstad Necip Fazıl'ın yanına defnedilecektir.

AKIL ALMAZ İŞKENCELERE MARUZ KALDI

60’a yakın kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ’cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti. Mirzabeyoğlu, hapiste kaldığı sürenin büyük çoğunluğunu tek kişilik hücrede geçirmişti. Özellikle 28 Şubat sürecinde yaşadığı mahkumiyetlerde akıl almaz işkencelere tabi tutulmuştu.

SALİH MİRZABEYOĞLU KİTAPLARI

Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareket

İstikbal İslamındır - Denenmemiş Tek Nizam

Tilki Günlüğü

Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni

Telegram - Zihin Kontrolü

Parakuta - Para'nın Romanı

Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde

Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu

İşkence - Gözlem

Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Estetik ve Ahlak

İktisat ve Ahlâk - İktisada Giriş

Hikemiyat - Tefekkür ve Hikmet

Kavgam 2 Cilt - Necip Fazıl

Marifetname - Süzgeç ve Şekil

Dil ve Anlayış - Dil ve Diyalektik

İslama Muhatap Anlayış - Teorik Dil Alanı

Necip Fazıl'la Başbaşa - İntibâ ve İlhâm

Kültür Davamız - Temel Meseleler

İdeolocya ve İhtilal - Kavganın İçinden

Yaşamayı Deneme - Kim'in Romanı

Ölüm Odası - B Yedi

Kökler - Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'ye

Müjdelerin Müjdesi

Gölgeler

Sahabilerin Rolü ve Manası

Hakikat-i Ferdiyye

Üç Işık

İBDA Diyalektiği

Kayan Yıldız Sırrı

Aydınlık Savaşçıları

Erkam

Büyük Muztaribler

İnsan

Sefine - Fikir

Madde Nedir?

İman ve tefekkür

Berzah - Fikir

Esatir ve mitoloji

Ölüm Odası - B-Yedi

Kaynak: AjansHaber