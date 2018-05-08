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08 Mayıs 2018 09:11 | Son Güncelleme: 08 Mayıs 2018 09:16

Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Salih Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu’nun akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ İSTANBUL’A GETİRMEK İSTEDİ

 
Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile Mirzabeyoğlu’nun İstanbul’a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Mirzabeyoğlu’nun Siyami Ersek Hastanesi’ne getirildiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Salih Mirzabeyoğlu


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