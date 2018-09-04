Saldırının ardından Rusya'dan açıklama geldi!

Kremlin: İdlib teröristlerin yuvası. Son durum Tahran'da ele alınacak

Rus savaş uçaklarının 22 günlük bir aranın ardından İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye başladığı iddia edildi. Kremlin, "İdlib'teki son durum Tahran zirvesinde ele alınacak" açıklamasını yaptı.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

BÖLGEDE 3 MİLYONU AŞKIN SİVİL YAŞIYOR

Bölgede silahlı muhaliflerin yanısıra, 3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor. Esed güçlerinin, İran ve Rusya'ya bağlı birliklerle beraber katliam yapmasından korkuluyor.

Kaynak: Ajanslar