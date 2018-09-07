Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

TSK, Ağrı'da düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, Ağrı'da düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI



TSK tarafından yapılan açıklamada "Ağrı Doğubeyazıt kırsalına 6 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Kaynak: Ajanslar