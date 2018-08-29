Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

TSK, Hatay'da saldırı hazırlığındaki teröristlere düzenlediği hava harekatında 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK yaptığı açıklamada



''Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE DE OPERASYON

Irak Kuzeyi Gara bölgesinde dokuz terörist etkisiz hale getirildi.

Irak Kuzeyi Gara bölgesindeki hava harekatında, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Ajanslar