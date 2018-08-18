Saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü!

Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Hakkâri/Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine 18 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtlarında birliklere saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

SABAH SAATLERİNDE DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında saat 00.30 sıralarında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, operasyonel faaliyet sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar