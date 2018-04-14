"Saldırı hakkında bize bilgi verildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Suriye'ye yapılan saldırının sinyallerinin son bir haftada verildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Saldırı kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır. Zamanı dışında son bir haftadır böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem ABD'nin açıklamalarında görülüyordu. Bize de bilgi verildi." dedi.

Gündem 14 Nisan 2018 08:35 Suriye saldırısına Ankara'dan ilk tepkiDışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada," Kimyasal saldırıların tekrarı olmamalı. İnsanlığın vicdanına tercüme olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."sözlerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar