Salah'tan kötü haber geldi!

Doktoru Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası'na yetişip yetişmeyeceğini dair açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi finalinde geçirdiği sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali doğan Mohamed Salah'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı.

Kulüp doktoru Ruben Pon, Mısırlı yıldızın omuz bağlarında yaşanan sakatlığı tamamen atlatmasının 3 veya 4 haftayı bulacağını açıkladı.



Bu gelişmenin ardından Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda Mısır'ın ilk iki maçını kaçırma ihtimali belirdi.

A Grubu'nda yer alan Mısır ilk maçında 15 Haziran'da Uruguay ile oynayacak.

Gruptaki ikinci maçında ev sahibi Rusya ile karşılaşacak olan Mısır bu maça ise 19 Haziran'da çıkacak.

Kaynak: ajanslar