"Salah'ı ben keşfettim"

Mourinho, Liverpool formasıyla Altın Ayakkabı ödülü için yarışan Muhammed Salah hakkında itiraflarda bulundu.

Manchester United'ın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, yıllar sonra Muhammed Salah hakkında itirafta buldu. Portekizli teknik adam, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde kendi isteğiyle Salah'ı satmadığını söyledi.

Chelsea teknik direktörü olduğu dönemde Salah'ı transfer eden ancak düzenli forma şansı vermeyen Mourinho, İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu.

''SALAH'I GETİREN BENDİM''

Jose Mourinho, ''İnsanlar Salah'ı benim sattığımı düşünüyor. Tam aksine onu transfer eden bendim. Chelsea'ye Salah'ı transfer edin diyen de benim. Benim olduğum dönemde Salah, Chelsea'ye geldi. Ancak o zamanlar çok gençti. Mental olarak hazır değildi. Sosyal ve kültürel olarak alışmakta zorluk yaşıyordu ve onun için çok zordu. Kiralık olarak gitmesini istemiştim. O da daha fazla oynamak istiyordu. Kiralık Fiorentina'ya gitti ve orada olgunlaştı'' sözlerini kullandı.

''ONU SATAN BEN DEĞİLDİM!''

Salah'ı gönderen kişinin kendisi olmadığını belirten Mourinho, ''Ben değil Chelsea, Salah'ı satmaya karar verdi tamam mı? Kiralık olarak gitmesini doğru buldum, çünkü o an gerekliydi ama satmaya ben karar vermedim. Bazen çok şey beklediğiniz futbolcular, beklendiği gibi çıkmaz. Beklemediğiniz futbolcular ise beklentilerin üzerinde olur. Futbolda işler böyle işliyor.'' diye konuştu.

Kaynak: ajanslar