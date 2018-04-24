Salah yıldızlaştı! Liverpool, Romayı 5-2 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Roma'yı 5-2 yendi.

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçta ilk tehlikeli atak, İtalyan temsilcisi Roma'dan geldi. 18'inci dakikada Kolarov'un ceza alanı dışından sert şutunda top, kaleci Karius'un da müdahalesiyle üst direkten döndü. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. Roberto Firmino'nun pasıyla hareketlenen Mısırlı futbolcu, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

45+1. dakikada Salah ile başlayan Liverpool atağında Firmino'nun pasıyla topla yeniden buluşan Mısırlı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Alisson'un üzerinden ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İtalyan ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick'e bıraktı.

56. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Salah'ın içeriye çıkardığı topu Sadio Mane tamamladı ve Liverpool'u 3-0 öne geçirdi.

61. dakikada yine sağ taraftan ceza alanına giren Mısırlı yıldızın arka direğe gönderdiği topu müsait durumdaki Brezilyalı futbolcu Firmino ağlara gönderdi: 4-0.

68. dakikada kazanılan korneri kullanan James Milner'ın ceza alanına ortaladığı topa yükselen Firmino, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 5-0 yaptı.

81. dakikada Radja Nainggolan'ın ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Edin Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımının ilk golünü attı.

85. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Diego Perotti, farkı üçe indiren golü kaydetti: 5-2.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Liverpool, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 2 Mayıs Çarşamba günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

SALAH MAÇA DAMGA VURDU

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

İki gol ve iki asistlik performansıyla Roma karşısında toplam dört gole katkıda bulunan Salah, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla Real Madrid'e 4 gol birden atan Robert Lewandowski'den sonra yarı final düzeyinde bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.

Maçın 75. dakikasında yerini Danny Ings'e bırakan Salah'ın, eski takımına karşı attığı gollerden sonra sevinmemesi dikkati çekti.