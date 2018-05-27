Salah Dünya Kupası'nda oynayacak mı? İki farklı açıklama yapıldı!

Real Madrid-Liverpool maçında sakatlanan Mohamed Salah'ın sağlık durumu hakkında konuşan Jürgen Klopp, "Dünya Kupası'nı kaçırabilir" derken, Mısır Futbol Federasyonu ise farklı bir açıklama yaptı.

Liverpool forması ile muhteşem bir sezonu geride bırakan Salah geçirdiği sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyebilir.

Gözyaşları içinde sahadan çıkan Mohamed Salah'ın sakatlığı hakkında kulüp henüz bir açıklama yapmadı.

Mohamed Salah'ın durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacak.

MISIRDAN AÇIKLAMA

Mısır Futbol Federasyonu, Muhammed Salah'ın durumu hakkında Liverpool'dan bilgi aldıklarını ve yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama durumunun olduğunu açıkladı.

KLOPP: DURUMU KÖTÜ

Jürgen Klopp ise aksine olumsuz açıklamalar yaptı. Klopp, "Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum. Hastanede röntgeni çekildi. Ya omzu ya köprücük kemiğinde kırık var. Köprücük kemiği veya omuz kemiği iyi değil bildiğim kadarıyla. Şimdilik sadece bunu biliyorum. Hem Salah hem bizim hem de Mısır için çok kötü bir şey. Mısır, en iyi oyuncusunu kaybetmiş olabilir. Henüz kesin değil ama ne yazık ki ilk bilgiler bunu gösteriyor." dedi.