Sakatlanırsa sözleşmesi fesh edilecekti: Ciğerci 1 ay yok!

Tolga Ciğerci, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönecek. Gurbetçi futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının, Ekim ayının ortalarını bulması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye yeni transferi Tolga Ciğerci’den kötü haber geldi.

1 AY TEDAVİ UYGULANACAK



Tolga'nın ayak baş parmağındaki rahatsızlık nedeniyle Almanya’ya gittiği ve burada 20 gün ila 1 ay arasında tedavi göreceği öğrenildi.

4.5 AYDIR FUTBOL OYNAMIYOR



Tolga Ciğerci, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönecek. Gurbetçi futbolcunun takımla birlikte antrenmanlara başlamasının, Ekim ayının ortalarını bulması bekleniyor.

Galatasaray ile son maçına 18 Nisan’da çıkan Tolga Ciğerci 4.5 ayı aşkın bir süredir futbol oynayamıyor.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE



Sarı-lacivertli kulübün, Tolga'nın sözleşmesine sakatlıkla ilgili özel bir fesih maddesi koydurttuğu ortaya çıktı.

Ali Koç ve yönetimin 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.