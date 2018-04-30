Sakarya'da FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı!

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde kent genelindeki terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde kent genelindeki terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise arandığı illerin savcılığına teslim edildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ise 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALANAN TERÖRİSTLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, THKP/C yönelik operasyonda ise gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'inin ise emniyet müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Kaynak: Ajanslar