"Şaka mısınız"

Galatasaray'a 2014-15 sezonunda 4.75 Milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olan Tarık Çamdal'a sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi bitmek bilmiyor.

Bir türlü beklenilen performansa yaklaşamayan Tarık, kadroya bile giremiyor. Galatasaray'da 4. yılını geçiren 27 yaşındaki futbolcu toplamda 42 kez forma giyebildi.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, Tarık Çamdal'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yapılan paylaşıma 1 saat dolmadan 550 yorum yaptı ve Tarık Çamdal'a olan tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Ajanslar