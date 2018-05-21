Şahin Tin kimdir? Şahin Tin nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Şahin Tin kimdir? Şahin Tin nereli ve mesleği nedir? Şahin Tin hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Şahin Tin kimdir? Şahin Tin nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Şahin Tin Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Şahin Tin kimdir?

Şahin Tin, 15 Aralık 1966 yılında Denizli'de doğdu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra AYSAN Dekoratif Raf Sistemleri Ltd. şirketini kurarak iş hayatına adım attı.

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı, Denizli Sanayi Odası Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

Denizli AK Parti İl Başkanı olarak atanan Tin, 26. Dönem AK Parti Denizli Milletvekili olarak meclise girdi.

Şahin Tin, çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber