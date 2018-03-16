Şahin Alpay tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Şahin Alpay'ın tahliyesine hükmedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada tutuklu yargılanan ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından, durumu yeniden değerlendirilen gazeteci Şahin Alpay'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay'ın tutukluluk durumunu yeniden ele aldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ''kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine'' şeklinde karar verildiğinden, sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, tahliyesine karar verilen Alpay hakkında, ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2008'de, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın yaptığı bireysel başvurularda, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı ilgili yerel mahkemelere göndermişti. Ancak yerel mahkemeler, Altan ve Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Yaptıkları itiraz da reddedilen Altan ve Şahin'in avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bireysel başvuruda bulunarak, bu kez müvekkillerinin "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasında bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay'ın bu yeni başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele almıştı.

Kurul, Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Tahliyesine karar verilen sanık Şahin Alpay, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu davada, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Anayasayı ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından yargılanıyor.





