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Sahil Güvenlik ve Jandarmanın göz bebeği ilk kez görüntülendi

Sahil Güvenlik ve Jandarmanın göz bebeği ilk kez görüntülendi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, kurum kültürü, birlik ruhu, silah arkadaşlığı ve aidiyet duygusu gelişmiş komutanlar yetiştirdiklerini belirterek, bu ay içinde 4 bin 500 sözleşmeli ve muvazzaf astsubayın alımına başlanmasının planlandığını söyledi.
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Güncel 05 Nisan 2018 - 14:06

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