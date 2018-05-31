Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı sorusu uzman erbaşlık başvurusu yapan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirli dönemlerde uzman erbaş alımı yapılıyor. Yakın zamanda birçok insan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaşlık başvurusu yapmıştı. Başvuru yapan vatandaşlar şimdi Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunu sormaya başladı. 15 Mayıs'ta sona eren başvurular öncesinde yoğun katılım sebebiyle başvuru ekranları kitlenmişti. Sahil Güvenliği Komutanlığı bünyesine şoför, kurbağa adam ve kamarot ikmal gibi kadrolarda uzman erbaş alımı sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Detaylar haberimizde.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları yapılan duyurunun ardından açıklandı. 15 Mayıs'ta birçok genç uzman erbaş olmak için başvuruda bulunmuştu. Şimdi başvuru yapan gençler başvuru sonuçlarını merak etmeye başladı.

SAHİL GÜVENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler Sahil Güvenlik resmi internet adresinden 30 Mayıs 2018 tarihinden sonra ilan edildi. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edildi. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

SAHİL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLAR HANGİ AŞAMALARA KATILACAK?

Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),

(2) Ön sağlık muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4) Uygulamalı meslek bilgisi sınavına,

(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

a. Başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.

c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60'ını doğru cevaplamak zorundadır).

d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınır, ancak geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmez.

Kaynak: AjansHaber