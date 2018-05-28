Sagopa Kajmer'in itirafı sosyal medyayı salladı!

Sagopa Kajmer mahlasıyla tanınan Yunus Özyavuz sosyal medyadan Ateist olduğunu açıkladı.

Yıllardır İslam dini temalı sözler yazan ve tasavvufa ilgisi olduğunu aktaran ünlü rapçi Sagopa Kajmer, bir takipçisinden gelen ‘dini inancın ne?’ sorusuna “yok” dedi.

“Dini inancım yok”

Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Dini inancın ne sorusuna yok cevabı vererek, sosyal medyayı karıştırdı.

Bu itiraftan sonra hayranları büyük şok yaşadı. Sagopa Kajmer’in sosyal medya hesabının çalınmış olma olasılığı da konuşuluyor.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Asıl adı Yunus Özyavuz'dur. 1978 samsun doğumludur. Müziğe olan ilgisi annesi ve babasının çeşitli kültürlerden müzikler dinlemesiyle başlamıştır. Annesi çeşitli zenci müzikleri babası ise İtalyan müzikleri dinletmiş, kendisi de bu nedenle müziğe yönelmiştir.

Müzik kariyerine memleketi Samsun'da yerel bir radyoda Dj'lik yaparak başlamıştır. O sıralar farklı bir mahlas kullanıyordu. 1997 yılında üniversiteye başlamış ve İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Asıl adı Yunus Özyavuz’dur. 1978 samsun doğumludur. Müziğe olan ilgisi annesi ve babasının çeşitli kültürlerden müzikler dinlemesiyle başlamıştır. Annesi çeşitli zenci müzikleri babası ise İtalyan müzikleri dinletmiş, kendisi de bu nedenle müziğe yönelmiştir.

Müzik kariyerine memleketi Samsun’da yerel bir radyoda Dj’lik yaparak başlamıştır. O sıralar farklı bir mahlas kullanıyordu. 1997 yılında üniversiteye başlamış ve İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir.

KARİYERİ

1998 yılında bitmiş bir yeraltı kültürü olan Kuvvetmira’yı tekrar kurdu. 1999 yıllarında 'Silahsız Kuvvet' mahlasını kullandı. Bu yıllarda ilk resmi albümünü çıkardı. Bu mahlası 7 yıl kullanmıştır. 2002 yılında Sagopa Kajmer adlı mahlasını kullanmaya başlamıştır.

Müziğe bu isimle devam edeceğini bildirmiştir. Sagopa Kajmer, albümlerini kendi plak şirketinden çıkarmak ve yeni yeteneklere imkân sunmak adına Kolera ile beraber 'Melankolia' adlı müzik şirketini kurdu. Albümlerini bu şirketten çıkarmış ve kendisinden albüm yapmak konusunda yardım isteyenlere yardımcı olmuştur. Türkçe Rap’in ileri gelen isimlerinden olan Sagopa Kajmer, 17 Haziran 2015’te ‘Bilmiyorum’ adlı parçasını Youtube kanalı üzerinden ücretsiz dinletmiştir.

Kaynak: ajanslar