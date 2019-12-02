Uyku Apnesi olanlar dikkat etsin

Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ uyardı.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ uyku apnesi sendromunun, kişinin gece uykuda rahat nefes almasını engelleyen bir hastalık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karadağ, uyku apnesi tedavi edildiğinde kişilerin bununla bağlantılı diğer sorunlarının da çözüldüğünü ve sağlık harcamalarının azaldığını anlattı.

Bu rahatsızlığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini altını çizen Karadağ, şöyle konuştu:

"Örneğin yüksek tansiyonlu hastalarda uyku apnesi sendromu varsa ve tedavi olmayı red ediyorsa hastayı bir gece felçli olarak bulabiliyorsunuz çünkü apneli hastada nefes durduğu anda o yüksek tansiyon atağı ile eğer beyninde bir anevrizması varsa ya da kanamaya yatkın bir yapı varsa ani yüksek tansiyon ataklarında felçli oluyorlar. Şu anda hayatını felçli olarak sürdüren hastalarımızın büyük bir kısmı, gece uyku apnesi olduğu ve tedavi edilmediği için felçli oluyor ve ömür boyu böyle yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu hem kişi hem de ailesi açısından çok büyük bir yük."

Kalp Hastalıkları Ölümlerinde genel olarak gece 01:00 sonrası gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Karadağ,

dünyanın hemen hemen her ülkesinde nereden bakarsanız bakın ölüm sebeplerinden kardiyovasküler hastalıkların birinci sırada olduğunu görürsünüz dedi.

Uyku apneli hastalarının tedavilerini düzenlemek için öncelikle hastalığın tip ve şiddetini belirlediklerini kaydeden Karadağ, bu doğrultuda hastaları şikayetlerinden kurtardıklarını sözlerine ekledi.