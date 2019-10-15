Prof.Dr.İtil, uyardı özellikle gece dikkat edin

Uyku apnesinin gece ani ölümlere yol açabilen bir sendorm bu hastalığa çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oya İtil,

Yaptığı açıklamalar;da günümüzde çok yaygınlaşan uyku hapnesi hakkın,da bilgiler verdi.

obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS), toplumda bilindiğinden daha sık görülen bir hastalık olduğunu, hastalığa özellikle erkeklerde rastlandığını söyledi.

"Uyku apnesinin 3 belirtisi var"

Prof. Dr. İtil, uyku apnesinin uzun süre devam etmesi durumunda görülebilecek hastalıkların, sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu aktararak, "Kalp-damar rahatsızlıkları kapsamında kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, inme gibi hastalıkların hepsi ağır komplikasyonlarda olan hastalıklar gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.

Üst hava yolu anatomisinde bozukluk olan obezlerde, ailesinde uyku apne hikayesi olan ve alkol kullanan piknik tipli erkeklerde görülen uyku apnesinin, menopozdan sonra kadınlarda da sıkça görüldüğünü anımsatan İtil, "Kadınlarda oluşan hormonal değişikliklere bağlı uyku apnesini sıklıkla görüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. İtil, özellikle profesyonel ehliyet talep eden kişilerin mutlaka uyku testine tabi tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Profesyonel ehliyet talep edenlerle ilgili 2006'da bir kanun çıktı. Beden kitle indeksi 25'ten yüksek olan ve uyku apne tanımlanan kişilerin ehliyet almadan önce testlere tabi tutulması ve tedavi aldığının belirtilmesi şartı getirildi ve bu durum güzel bir önlem oldu." değerlendirmesinde bulundu.