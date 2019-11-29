Mehmet Öz ile vucüt bakımı ve güzellik eğitimi

Amerikalı ünlü Türk asıllı doktor Mehmet Öz ün sağlık üzerine yaptığı Tv Show programında yüzde oluşan sakal bıyık ve kirpik sorunlarına üzerine eğitimi.

Mehmet Öz : Dr. Mustafa Öz ve Suna Hanım'ın oğlu olan Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Seval ve Nazlım adında kız kardeşleri vardır. Orta öğrenimini eğitimini Wilmington, Delaware'deki Tower Hill School'da tamamladı. 1982'de Harvard Universitesi'nden mezun oldu.