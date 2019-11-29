Mehmet Öz ile güzellik ve bakım dersleri
Abd li ünlü doktor Mehmet Öz den yüz bakımı ile ilgili eğitim
SAĞLIK 29.11.2019, 11:49 29.11.2019, 12:42
Amerikalı ünlü Türk asıllı doktor Mehmet Öz ün sağlık üzerine yaptığı Tv Show programında yüzde oluşan sakal bıyık ve kirpik sorunlarına üzerine eğitimi.
Mehmet Öz : Dr. Mustafa Öz ve Suna Hanım'ın oğlu olan Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Seval ve Nazlım adında kız kardeşleri vardır. Orta öğrenimini eğitimini Wilmington, Delaware'deki Tower Hill School'da tamamladı. 1982'de Harvard Universitesi'nden mezun oldu.
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