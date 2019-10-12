Kadınların doğum borçlanması, kadınlar bir işte çalışırken doğum için işten ayrılınca ve bebek doğduktan sonra emelilik gününü doldurmak için endişeye kapılıyorlar.

ve bu açığı nasıl kapatacaklarını da bilmiyorlar boşlukta iş hayatına tekrar'dan adapte olabilmek için çabalıyorlar.

İŞTE BU BORÇLAR NASIL KAPANACAK ?

Kadınlar ssk'lı işe girdiği zamandan itibaren doğum için ayrılılanlar doğum borçlanmasından yaralanabiliyor.

bu borçlanma 3 çocuğa kadar olabiliyor. ve bu borçlanma süresi 6 yıla kadar ulaşabiliyor.

Borçlanmada sadece eksik günleri tamamlamak yeterli oluyor.

STAJ SİGORTASI

Kadınlar staj yaparken yaptırdıkları sigorta ile birlikte bu uygulamadan yaralanabiliyor.